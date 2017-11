Nekfeu vise le César

Artiste émérite dans le domaine du rap, il a débuté sa carrière d'acteur en 2017, dans le film "Tout nous sépare" aux côtés de Diane Krüger, Catherine Deneuve et Nicolas Duvauchelle.



Amoureux de l'écriture et du cinéma, il figure sur la liste de pré-sélection pour le César de la révélation masculine de l'année 2018. Nouvelle icône du rap français, il a depuis toujours agrémenté ses vers de références au cinéma et à la littérature. Figure vue et revue chaque année sur les marches du Festival de Cannes, il rentre donc par la grande porte dans ce monde qu’il côtoie depuis des années.



En menant de front plusieurs projets de groupe avec le S Crew et 1995, ses albums en solo et les plateaux de tournage, on peut se demander quel sera la prochaine réalisation du jeune sudiste Nekfeu qui prépare déjà de nouveaux projets sonores et pourquoi pas un jour, un film?