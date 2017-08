Recette de l'Angel's cake

C'est un gâteau sucré très léger (12 blancs d’œufs sont nécessaires pour réaliser la recette traditionnelle) qui sert souvent de base en pâtisserie. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un moule spécial "Angel's cake" ou d'un moule à savarin/baba . Il faut que le gâteau ait un creux sur le dessus pour pouvoir le garnir.Vous pouvez aussi opter pour d'autres bases, comme la génoise où les blancs d’œufs ne sont pas montés en neige, le gâteau est donc plus plat qu'on découpe horizontalement et on alterne les couches (génoise, confiture, génoise, confiture, etc); le gâteau de Savoie où les blancs d’œufs sont montés en neige (il est moins aéré car moins d’œufs sont utilisés pour cette recette); le pain de Gênes, une base avec de la poudre d'amandes et un ajout de matières grasses; ou encore, le chiffon cake (Sponge cake), recette confectionnée avec de l'huile végétale.D'autres gâteaux peuvent servir de base: le Plum cake, très beurrée; le Devil's cake, une base "diaboliquement" chocolatée, un contraste avec le blanc de l'Angel's cake (voir la vidéo ci-dessous).Astuces: pour avoir un gâteau bien blanc, utilisez de la crème de tarte. Pour ne pas casser vos blancs d’œufs, mélangez un quart de vos œufs montés en neige à votre préparation. Ceci "détendra" votre pâte et vous pourrez ajouter ensuite délicatement le reste de vos blancs montés en neige.