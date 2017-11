Rencontre avec Renaud Cormier

Pouvez-vous nous parler de vos premiers pas dans la musique?

C'était chez moi à écrire des chansons sur un bout de papier et une guitare, une chanson qui était destinée à divertir les copains pendant les soirées. Et puis un jour un groupe en a écouté une et m'a proposé de faire leur première partie. J'en ai écrit d'autres et j'ai fait leur première partie pendant un an, voilà le début.



Vous avez formé en 2015 un nouveau groupe, Renaud Cormier Trio, notamment avec deux musiciens des Vieilles Margattes et des Monty Picon. Pensez-vous qu'il serait possible de vous retrouver à nouveau sur la scène tous les trois?

Certainement. On est en phase de travail en ce moment.



Vous entretenez de bonnes relations avec le groupe, projetez-vous d'autres concerts ensemble?

Les Vieilles Margattes un groupe qui est plutôt en stand-by. Mais il y a un tout nouveau label qui s'est construit, notamment avec l'un des membres des Vieilles Margattes. Il y a une très belle histoire qui continue avec d'autres groupes du label.



Vous êtes actuellement en train de finaliser de nouveaux titres, pouvons-nous en savoir un peu plus?

Il s'agit de trois nouveaux titres avec une ambiance beaucoup plus rock qu'avant, avec beaucoup plus de dynamisme, plus travaillé, mais toujours avec des textes en français.



Vos textes dépeignent un monde plein d'ambiguïté. Comment trouvez-vous votre inspiration?

Toujours un petit calepin dans la poche pour écrire quelques pensées et puis les chansons se cousent avec quelques bouts de papier que j'assemble. Toujours des chantiers en cours.



Quels sont vos projets pour cette année?

Finir l'EP, trouver des dates et puis continuer à composer.



Concernant vos tournées, désirez-vous faire de nouvelles dates en Haute-Savoie?

Vu l'accueil qu'on a eu là-bas, ce sera avec plaisir.