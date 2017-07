Les actus vidéos du 17 au 23 juillet 2017

Actus semaine 29.mp3 (761.22 Ko)



Au sommaire:

France: cérémonie du souvenir de la rafle du Vel d'Hiv

Venezuela: forte participation au référendum officieux

Sénégal: rencontres sportives et culturelles annulées jusqu'aux législatives

Chine: Winnie l'ourson censuré sur les réseaux sociaux

Nigeria: attentat-suicide par une femme kamikaze

UE: plusieurs pays frappés par de violents feux de forêts

Turquie: six militants d'Amnesty toujours en prison

États-Unis: Trump essuie un nouveau revers sur sa réforme de l'Obamacare

Pologne: l'UE somme le gouvernement de stopper ses réformes judiciaires

Maroc: la CAF réunie à Rabat pour une réforme en profondeur

Russie: salon de l'aéronautique 2017

Libye: l'UE limite l'exportation de canots à moteur pour lutter contre l'immigration

France: nouveau chef à la tête de l'état-major des armées

Côte d'Ivoire: tension à Abidjan avant les jeux de la Francophonie

Allemagne: duel verbal avec la Turquie

Kenya: épidémie mortelle de choléra

Grèce et Turquie: séisme de 6,7 sur l'île de Kos

Égypte: procès de 28 condamnés à mort

Israël: violences à Jérusalem