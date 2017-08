Les actus vidéos du 7 au 13 août 2017

Actus semaine 32.mp3 (790.61 Ko)





Au sommaire:

Turquie: appel international pour libérer Loup Bureau

Japon: 72e recueillement à Hiroshima du premier bombardement atomique

Irak: découverte d'un charnier de soldats irakiens à Tikrit

Mauritanie: "oui" au référendum constitutionnel

Vietnam: inondations et coulées de boue meurtrières

ONU: Carla Del Ponte démissionne de la Commission d'enquête sur la Syrie

Pays-Bas: les œufs contaminés touchent aussi le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, la Suède et la France

RDC: morts et blessés dans des affrontements à Kinshasa

Chine: double séisme meurtrier

Corée du Nord/États-Unis: le ton des menaces monte

Maroc: démission du leader de l'opposition

Kenya: émeutes sanglantes après la présidentielle

Chine: une marée d'huile de palme envahit la côte de Hong-Kong

France: attaque contre des militaires à Levallois-Perret

Qatar: les citoyens touchés par la crise diplomatique

UE: les œufs contaminés ne seraient pas dangereux pour la santé

Yémen: des centaines de migrants intentionnellement jetés à la mer

RCA: prolifération des groupes armés

États-Unis: la bataille du streaming

Égypte: collision meurtrière de deux trains près d'Alexandrie

Athlétisme: Bolt foudroyé lors de sa dernière course