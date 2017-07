Les actus vidéos du 24 au 30 juillet 2017

Actus semaine 30.mp3 (757.35 Ko)



Au sommaire:

Éthiopie: 114 prisonniers somaliens recouvrent la liberté

Afghanistan: nouvel attentat sanglant à Kaboul

Pologne: le président retire la loi sur la réforme de la justice

Suisse: un homme armé d'une tronçonneuse blesse plusieurs personnes

Israël: la tension reste à Jérusalem malgré le retrait des détecteurs de métaux

Libye: une possible sortie de crise

Congo Brazzaville: appel à la vigilance au second tour des législatives

États-Unis: nouvelles sanctions contre Moscou

UE: menace de priver la Pologne de ses droits de vote

RDC: la grève des médecins pourrait en entrainer bien d'autres

France: incendies violents dans le sud-est

Nigeria: plus de 50 morts dans une attaque visant une exploration pétrolière

États-Unis: les personnes transgenres exclues de l'armée américaine

Venezuela: la population fuit le pays par peur

Mauritanie: plusieurs blessés lors des marches contre le referendum

Espagne: accident de train à Barcelone

Pakistan: le Premier ministre forcé à démissionner

La Ligue arabe: condamnation des mesures de sécurité israéliennes

Taiwan: le typhon Nesat balaie le pays

France: la nuit des étoiles