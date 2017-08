Les actus vidéos du 31 juillet au 6 août 2017

Actus semaine 31.mp3 (942.24 Ko)



Au sommaire:

Italie: le pape François contre le trafic de personnes

Espagne: près de 22.000 festivaliers évacuées lors d'un incendie

Afghanistan: Daesh revendique l'attentat de l'ambassade d'Irak

Yémen: les affrontements meurtriers se poursuivent

Venezuela: violence et manifestations

États-Unis: le nouveau directeur de la communication de la Maison Blanche limogé

France: pannes répétitives à la gare Montparnasse à Paris

J.O.: Paris organise 2024, Los Angeles 2028

Turquie: début du procès de près de 500 suspects du coup d'État de 2016

RDC: mobilisations contre le président

Niger: la force anti-jihadiste du G5 Sahel réunie à Niamey

Terre: les ressources annuelles déjà épuisées

France/Italie: négociations chantiers navals reportées

Afghanistan: attaque à la voiture piégée contre un convoi de l'OTAN

ONU: contre le trafic d'armes entre la RDC et la RCA

Libye: la marine refuse la frégate italienne dans ses eaux

Foot: transfert en or de Neymar au PSG

Cisjordanie: Israël poursuit la construction du mur de séparation

Émirats arabes unis: la Torch Tower de Dubaï en flammes pour la seconde fois

Kenya: les élections générales font fuir les habitants de la capitale

Venezuela: nouveau coup de force institutionnel

Rwanda: élection présidentielle sans surprise

France: naissance d'un bébé panda à Paris