Carpentras célèbre la culture Geek

Effectivement, même s’ils n’ont pas la même ampleur, ce sont plusieurs dizaines d’événements qui sont organisés chaque année partout dans l’Hexagone, de janvier à décembre, et particulièrement en automne comme le Geek Universe Festival de Carpentras qui se déroulait les 28 et 29 octobre 2017.Pour cette deuxième année la convention organisée à l’Espace Auzon était précédée toute la semaine par une série d’événements dans la ville. Pendant le festival les curieux et passionnés, petits et grands, ont pu profiter de nombreux stands et animations sur les jeux vidéo, mangas, comics, jeux de plateaux et web-séries. Les articles de collection et goodies étaient bien sûr eux aussi au rendez-vous.Le programme était travaillé et les organisateurs ont misé sur la diversité des animations en proposant des conférences, des concerts, des expositions, des démonstrations, des tournois de jeu vidéo et l’inévitable concours de cosplay. Même une démonstration de quidditch, le sport favori d’Harry Potter, était au programme. Mais surtout la convention a fait fort en recevant de célèbres invités bien connus des passionnés.Parmi eux, Kayane la pro-gameuse et chroniqueuse de l’émission TEAMG1 sur la chaîne Game One était venue faire la démonstration de tout son talent sur les jeux vidéo. Brigitte Lecordier, la doubleuse voix de Son Goku et Son Gohan ainsi que Vincent Ropion, le doubleur de Nicky Larson proposaient, entre autres, des séances de dédicaces. Les acteurs de la célèbre web-série "Noob", Amandine Tagliavini, Fred of the Dead et Zell’Kitchen étaient présents eux aussi. Enfin Bernard Deyriès, le dessinateur et coréalisateur des mythiques séries "Ulysse 31" et "Les mystérieuses cités d’or" proposait au public de leur réaliser des dessins de ses héros.C’est dans une agréable ambiance et grâce à un beau programme que la convention s’est révélée être une belle réussite. En deux ans le festival a su s’inscrire dans la communauté geek, à la plus grande joie de son public, surtout quand ce dernier peut reprendre en chœur les génériques des dessins animés de son enfance en présence d’interprètes historiques comme Michel Barouille ("Bioman", "Albator", "Goldorak" et "Le tour du monde en 80 jours").A noter dans les agendas, la prochaine convention geek en Provence du "HeroFestival" se déroulera les 11 et 12 novembre 2017 au parc Chanot à Marseille.