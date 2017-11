Marseille aussi célèbre la culture Geek

HeroFestival.mp3 (197.86 Ko)



Une fois de plus les fans de BD, manga, comics, séries TV, cinéma, cosplay et jeux vidéo pourront profiter de multiples animations sur près de 20.000 m2 répartis en quatre univers: Krypton/Univers "Amériques" (héros des comics et de la science-fiction, grands mythes du cinéma et des séries, exposition de voitures de cinéma, campement US Army, combat au sabre laser Jedi…), Brocéliande/Univers "Europe" (héros de bandes dessinées et Heroic Fantasy, village Steampunk, l’allée médiévale pour petits et grands avec démonstrations de combats médiévaux, forgerons, ferme d’époque et chevaliers en armure…), Konoha/Univers "Asie" (héros mangas et personnages traditionnels de la culture asiatique, démonstrations et initiations aux arts martiaux, shows cosplays…) et Ludopolis/Espace jeux vidéo et nouvelles technologies (jeux vidéo New Gen, retrogaming, réalité virtuelle et espace dédicaces dédié aux vidéastes, héros du web et champions du jeu vidéo…).



Pour réaliser ce programme, le HeroFestival prévoit d’accueillir 150 exposants, artisans, et associations, ainsi que plus de 70 guests dont l’actrice de "Games of Thrones", Carice Van Houten, et l’interprète de génériques TV, Bernard Minet.

Les organisateurs de cette nouvelle édition n’attendent pas moins de 40.000 visiteurs dans le week-end, nombre déjà largement atteint l’année dernière.