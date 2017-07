"The Banner Saga", de la neige et des géants en trois actes

The Banner Saga.mp3 (687.75 Ko)



Si le lancement de la campagne Kickstarter du premier épisode de la trilogie vidéo-ludique "The Banner Saga" avait explosé les compteurs en 2012 en amassant plus de 700.000$ sur les 100.000$ escomptés, le troisième épisode parvient tout de même à obtenir plus de 400.000$ au lieu des 200.000$ nécessaires. Certes le résultat est moins extraordinaire, mais le succès reste au rendez-vous. Prévu pour décembre 2018, le troisième et dernier opus de la saga du studio Stoic Games clôturera le récit près de cinq ans après son lancement, en janvier 2014.



La série, qui mêle stratégie au tour par tour et gestion a su proposer une expérience de jeu unique grâce à son histoire et son univers, et surtout grâce à sa direction artistique inhabituelle. Graphiquement inspiré par l’œuvre de Eyvind Earle, qui travailla notamment pour Disney (sur "La Belle au bois dormant" il était le responsable des décors, des couleurs et du style graphique), le jeu se démarque par ses paysages imposants et colorés qui semblent dominer tout du long la progression du joueur. Les phases contemplatives sont nombreuses, permettant d'apprécier le travail graphique.



La partition des deux premiers jeux est signée Austin Wintory, qui reprendra son rôle sur ce troisième épisode. Le style orchestral du compositeur, à qui l'on doit également la bande originale du jeu "Journey", apporte une urgence guerrière qui sert à merveille le rythme imposé par l'avancée du convoi et l'évolution inexorable du scénario. Côté gameplay, bien qu'on se situe dans du classique qui peut rappeler la série des "Fire Emblem", la double jauge force/armure donne plus de profondeur stratégique aux combats, tandis que la gestion présente entre les affrontements pimente le tout et offre une re-jouabilité relative.