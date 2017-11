Smash Unleashed, communautaire et gaming

Que l'équipe Smash Unleashed?

Nous représentons la communauté de joueurs de "Smash" strasbourgeois et son souhait de se retrouver toutes les semaines pour s'entraîner et participer à des tournois. Le jeu s'appelle "Super Smash Bros. for Wii U", soit la 4e itération de la série "Super Smash Bros". C'est un jeu de baston réunissant toutes les mascottes de Nintendo et autres studios de jeux vidéo.



Pourquoi ce titre et pas un autre?

Il ramène beaucoup de monde! De plus le jeu est extrêmement compétitif, il rassemble énormément de joueurs à toutes les échelles, que ce soit en France, en Europe, dans le monde...



Comment est né ton team?

L'équipe s'est formée comme un collectif autour de l'organisation de tournois. Il faut plusieurs têtes pour animer, rassembler du matériel et des fonds, communiquer... Nous voulions créer une association, sans aller jusqu'au bout, ce n'était pas un réel besoin. L'équipe se compose de membres qui ont chacun commencé leur parcours en allant à un tournoi. Ils se sont alors séparés du lot de par leur connaissance du jeu, leur talent ou simplement leur sympathie. L'équipe est née après la sortie du jeu, il y a tout juste trois ans. Le rendez-vous au Bercail se fait de manière hebdomadaire, plus quelques réunions ponctuelles à la maison.



Faites-vous des tournois dans d’autres villes?

Oui! Le niveau des joueurs de Strasbourg est le deuxième après la communauté de Paris, ce qui nous oblige à participer à des tournois en France ou dans des pays voisins pour représenter l'équipe. Nous sommes déjà allés à Lille, à Sarrebruck, Luxembourg, Utrecht, Colmar, Genève, Paris, Thonon-Les-Bains, Dijon, Marseille, Boeurs-En-Othe, Montpellier, Bologne, et bientôt à Eindhover, dans les Pays-Bas.



Quels sont vos projets pour la suite?

En tant que joueurs, nous allons participer très bientôt à un tournoi à Eindhover, dans les Pays-Bas. En tant qu'organisateurs, nous accueillerons l'étape française d'un circuit européen à Strasbourg le weekend du 3-4 février 2018, ce qui devrait ramener plus de 200 personnes. Ceci est notre plus grand défi. Les préparations sont en cours et nous sommes impatients!