"Chaque jour une vie", par Robert W. Service

Chaque jour est une vie,

De sa naissance au déclin;

Je la préserve de l’agitation et des soucis

Pour la garder pure et douce.



J'accueille l’aurore avec des yeux ardents,

Exultant comme un enfant,

Sachant que je suis tel un nouveau-né

Prêt à me réjouir et à m’émerveiller.



Quand les splendeurs du couchant s'évanouissent

J'attends le repos,

Sachant que je renaîtrai de nouveau

Je peux mourir paisiblement.



Ô si toute ma Vie pouvait être une Journée

Douce, pure et ensoleillée!

Et qu’au Soir je puisse affirmer:

"Je m’éveillerai de nouveau."