"Le Yukonais", par Robert W. Service

Il transperça la surface glacée,

Il creusa un trou pour de l’or,

Et ici même au fond de six pieds de boue gelée

Il remplit un sac ou deux.



Il transgressa les lois du Décalogue,

Et ce qui devait advenir arriva,

Car la Chance n’est qu’une sale friponne,

Son sac d’or se vida.



Quelle tragédie! En moins d’un an, sa chance tourna,

Dans l'ombre d’une nuit sinistre,

Ici même au fond de six pieds de boue gelée

Ils creusèrent un trou pour lui.