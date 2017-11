"Les Vagabonds", par Robert W. Service

Te souviens-tu, cher compagnon,

quand nous parcourions ensemble la terre de Dieu,

Et que nous chantions l’immortel refrain du Monde,

car notre jeunesse était insouciante;

Quand nous buvions, aimions et luttions,

Tout en brocardant liens et attaches,

Sur la route de Nulle Part, le vaste monde à nos pieds.



Sur la route de Nulle Part, quand chaque jour était une aventure;

Quand le temps nous obéissait encore, et que la vie était une perpétuelle plaisanterie;

Quand la paix absolue inondait nos cœurs,

comme de l’ambre baigné de splendeurs,

Sur la route de Nulle Part nous contemplions les crépuscules pâlir?



Hélas! La route de Nulle Part est pavé de malheurs;

La faim, la fatigue, et les nécessités, pourtant ô comme nous l'aimions!

Pendant que nous marchions triomphalement, sans maître ni contrainte,

Personne ne pouvait deviner nos rêves,

alors que nous nous tournions royalement les pouces,

Nous avons parcouru la route de Nulle Part, l’illusoire route de Nulle part,

L’impitoyable route qui ne mène Nulle Part, durant ces chères années perdues.