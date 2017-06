33-45, spécial Beatles francophone

Voici la liste des artistes de cette émission: Les Beatles, Hugues Aufray, Petula Clark, Dick Rivers, Nancy Holloway, Richard Anthony, Claude François, Sylvie Vartan, Les Lionceaux.



L'interview francophone

Commençons tout de suite avec l'interview en français des quatre membres du groupe par le grand reporter et envoyé spécial Philippe Tallois, en 1964. C'est probablement le seul et unique enregistrement dans la langue de Molière, étant donné que les Beatles ne sont pas francophones!



Ce petit bijou sonore a pu être réalisé grâce à l'utilisation de la phonétique.



"Yesterday" - Les Beatles

Ces quatre jeunes musiciens: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr sont tous originaires de Liverpool. Leur carrière - courte mais fulgurante - de 1962 à 1970 suffit à leur donner une popularité planétaire toujours existante en ce XXIe siècle.

En 1965 leur célèbre "Yesterday" se trouve en 13e position sur le 33 Tours intitulé "Help!". Le titre semble anachronique à l'atmosphère de l'album, à tel point que ce troisième 45 Tours extrait de l'opus sort aux États-Unis et dans de nombreux pays, sauf au Royaume-Uni. Les fans anglais devront attendre une réédition de tous les singles du groupe en mars 1976 pour posséder ce chef-d’œuvre devenu depuis un des titres le plus repris de tous les temps et la chanson la plus diffusée de l'histoire internationale de la radio. On écoute en version live les Beatles: "Yesterday"



"Je croyais" (Yesterday) - Hugues Aufray

La même année c'est le chanteur-parolier français Hugues Aufray, connu entre autres pour avoir adapté les chansons de Bob Dylan, qui signe la version française de ce méga-tube, reprise un peu plus tard, en 1969, par Tino Rossi. On retrouve "Yesterday" devenue ainsi par la plume et l’interprétation d'Hugues Aufray: "Je croyais"



"Please please me" - Les Beatles

Voici une chanson écrite en 1962 par John Lennon dans la chambre de la maison familiale, l'enregistrement se réalise l'année suivante. Cosignée par Paul McCartney comme tous les titres du groupe - même si la réalité est autre - ils respectent leur deal. Le 45 Tours au titre éponyme de leur premier 33 Tours sort quelques semaines avant l'album. La chanson grimpe tout en haut des hit parades et sera aussi leur tout premier tube qui propage la beatlemania aux États-Unis et très rapidement dans le monde entier. Sur les platines du Podcast Journal on écoute les Beatles: "Please please me"



"Tu perds ton temps” (Please please me) - Petula Clark

Au printemps 1963 l'adaptation est écrite par Pierre Cour, pour la chanteuse britannique Petula Clark qui surfe habilement sur une carrière internationale et chante en français cette reprise devenue: "Tu perds ton temps”



"Things we said today" - Les Beatles

Cette chanson est créée pour le film "A hard day’s night", elle figure sur le 33 Tours du même nom publié en juillet 1964, elle est aussi en face B du 45 Tours éponyme sorti en même temps. Elle a été composée à la guitare par Paul McCartney lors d'une croisière aux Caraïbes. Le groupe interprètera ce titre sur scène durant leur tournée mondiale de 1964. On écoute un des mémorables lives des Beatles: "Things we said today"



"Ces mots qu'on oublie un jour" (Things we said today) - Dick Rivers

Le répertoire des Beatles est aussi devenu légende internationale par les reprises multiples comme pour ce titre pour lequel on peut citer, entre autres, la version enregistrée par Bob Dylan, ainsi que celle adaptée en français par Mia Simille. C'était en 1964, on écoute, interprétée par Dick Rivers: "Ces mots qu'on oublie un jour"



"She loves you" - Les Beatles

Sur le second disque publié exclusivement pour le marché canadien "Twist and shout", apparaît aussi cette chanson dont le 45 Tours a été élu meilleur single de l'année 1963 au Royaume-Uni. On retrouve, sans jamais se lasser, la voix des Beatles: "She loves you"



"Elle t'aime" (She loves you) - Nancy Holloway

Cette mélodie des Beatles a été adaptée en français par Pierre Saka, alias Jean-Michel Crétois en 1964, pour deux artistes: Jacky Moulière (chanteur produit par Henri Salvador) et la chanteuse noire américaine Nancy Holloway qui se fait un nom en France dans les années 1960, grâce notamment à son tube "T'en vas pas comme ça". Dans notre émission, nous écoutons sa version: "Elle t'aime"



"I should have known better" - Les Beatles

Dans cette chanson on ressent combien le jeune groupe britannique s'est inspiré de l'influence et du "style harmonica" de Bob Dylan. Elle a été gravée en 1964 sur le 33 Tours intitulé "A hard day's night". Pour les fans et les collectionneurs il est important de préciser qu'elle figure aussi en face B d'un 45 Tours qui avait pour titre en face A "Yesterday"! À découvrir ou redécouvrir: "I should have known better"



"La corde au cou" (I Should Have Known Better) - Richard Antony

Devenu célèbre en 1962 avec son méga-tube "J'entends siffler le train", le chanteur Richard Anthony cosigne trois ans plus tard avec Frank Gérald l'adaptation de ce titre des Beatles avec qui il sympathise en enregistrant dans les célèbres studios de Londres. La chanson devient: "La corde au cou"



"I want to hold your hand" - Les Beatles

Les succès s'enchaînent pour les quatre musiciens, celui-là sera le quatrième et premier titre à grimper en tête des charts américains. Le 45 Tours devient ainsi N°1 au Royaume-Uni et aux États-Unis et une grande carrière internationale s'en suivra. On écoute les Beatles: "I want to hold your hand"



"Laisse-moi tenir ta main" (I want to hold your hand) - Claude François

Cette chanson est reprise en français par plusieurs artistes, elle est adaptée par Vline Buggy et Ralph Bernet, et c'est l'interprète de "Belles, belles, belles" qui en fera un tube en 1963. Souvenez-vous, Claude François chantait: "Laisse-moi tenir ta main"



"Twist and shout" - Les Beatles

Le titre qui suit est extrait du premier 33 Tours que nous avons déjà cité en début d'émission. Il a la particularité de ne pas être signé du tandem Lennon - McCartney, puisque c'est une reprise de 1961 écrit par les auteurs-compositeurs Phil Medley et Bert Berns. La chanson fait un succès radio sur les ondes européennes durant l'été 1963 avec "She loves you". On écoute, on danse et on chante avec les Beatles: "Twist and shout"



"Twiste et chante" (Twist and shout) - Sylvie Vartan

La chanson a fait l'objet d'un grand nombre de reprises à travers le monde en version originale et en adaptations. Nous allons écouter la version écrite par Georges Aber pour la chanteuse française d'origine bulgare Sylvie Vartan. En 1963 c'était son deuxième 33 Tours, également gravé sur un 45 Tours, on écoute: "Twiste et chante"



"A hard day's night" - Les Beatles

En 1964 une chanson, un album et un film portent le même titre, ils rassemblent ces quatre garçons dans le vent. Ce troisième 33 Tours est complètement inédit et intégralement signé Lennon - McCartney. Il s'installera 21 semaines en tête du hit parade britannique, et 14 semaines à la première place des classements américains! George Harrison, décédé en 2001, avait commenté cette soudaine popularité en confiant: " Cette année-là, ça a été dément, mais pas dans le groupe. On était normaux, mais le reste du monde était fou ". On écoute les Beatles: "A hard day's night"



"Quatre garçons dans le vent" (A hard day's night) - Les Lionceaux

Ce standard des Beatles est sans doute un des plus repris à travers le monde. Pour la France par exemple Franck Alamo fera un tube avec "Je me bats pour gagner" et le groupe des Lionceaux établira sa notoriété en chantant plusieurs adaptations dont celle-ci écrite en 1964 par Georges Aber. Découvrez ou redécouvrez: "Quatre garçons dans le vent"



Ainsi s'achève notre modeste mini-hommage aux Beatles. Le groupe de rock, malgré la séparation officielle de 1970, le décès de John Lennon en 1980 et de George Harrison en 2001, n'a aucunement affaibli le mythe... Quant aux deux compères Ringo Starr (71 ans) et Paul McCartney (74 ans le 18 juin 2017), batteur et bassiste se sont retrouvés en février 2017 pour une séance studio, à l'occasion du prochain album de Ringo Starr.



La saga ne semble jamais pouvoir inscrire le mot "Fin", avec plus d'un milliard de disques vendus dans le monde, entre discographie remastérisée, re-pressage vinyle et aussi, écoute en streaming depuis Noël 2015... Les Beatles sont éternellement dans l'actualité musicale de la planète, comme en cette année 2017 où l'on célèbre les 50 ans de l'album "Sergeant Pepper" (Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band), pour le plus grand bonheur des "générations Beatles".