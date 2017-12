A travers les musées de Barcelone

Sous ce titre et jusqu’au 21 janvier 2018, le MNAC, musée national d’art catalan, rend hommage à Ramón Pichot i Gironès, un artiste assez injustement oublié. Il faut dire que la plupart de ses toiles sont dans des collections particulières. Selon le commissaire de l’exposition Isabel Fabregat qui lui a consacré une thèse, un tel titre sert aussi à le situer car il y a trois peintres dans la famille…



C’est d’ailleurs la première fois qu’une telle rétrospective est organisée. Ramón Pichot fait partie de ces nombreux peintres catalans qui ont plus ou moins longuement séjourné à Paris ou s’y sont même établis définitivement. Et qui ont connu la bohème parisienne. A travers les 42 œuvres présentées par le MNAC, on découvre les trois lieux qui ont marqué et inspiré le peintre et qu’il a abondamment représentés. Barcelone où il est né en 1871 dans une famille amie des arts et où il a commencé sa carrière et exposé au cabaret Els Quatre Gats, ouvert en 1897 sur le modèle du Chat noir de Paris. Cadaquès où il n’a cessé de revenir et d'en représenter le port, les calanques et les pêcheurs. Et Paris où il s’était installé et où il résida jusqu’à sa mort le 1er mars 1925.



Dès 1898, il avait exposé au salon national parisien. En 1905, on le retrouvera dans la salle des Fauves du Salon d’automne aux côtés de Matisse et Derain. En 1908, il fut de ceux qui participèrent à l’hommage rendu au Douanier Rousseau, organisé par Picasso et Apollinaire au Bateau Lavoir. Il avait épousé Laure Gargallo dite Germaine, qui fut un des modèles de Picasso, c’est elle que l’on voit sur le tableau "Deux saltimbanques, l’Arlequin et sa compagne". Elle géra le restaurant qu’ils avaient ouvert dans la Maison Rose, rue de l’Abreuvoir à Montmartre. Isabel Fabregat a découvert une photo de Ramón Pichot et Germaine devant la Maison Rose en 1923, elle figure en bonne place dans l’exposition.



Le 17 février 1901, Carles Casagemas que Germaine avait repoussé, s’était suicidé, ce qui inspira à son ami Picasso le célèbre tableau "La mort de Casagemas" la même année. Après ce décès, il s’ensuivit un certain froid entre Picasso et son ancien modèle. Ce qui n’empêcha pas le peintre de venir en aide à Germaine lorsqu’elle fut veuve de Pichot et dans le besoin.