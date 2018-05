Adina E nous ensorcèle avec son clip en animation

La vidéo d’Adina suit une femme qui fuit sa maison, ses habitudes, éprouvant le besoin de prendre du champ, sans savoir le chemin qu’elle doit suivre pour échapper à la douleur. Un voyage aussi intérieur que physique, conduit par la voix si émouvante de la chanteuse israélienne.



Adina E a déjà sorti deux albums et s’affirme au fil du temps comme l’une des voix les plus originales de la pop musique. Citant dans ses influences Leonard Cohen et Björk, elle aime les titres poignants, les musiques qui font voyager, les textures qui apportent des émotions authentiques, nourrissent l’âme, et touchent la sensibilité.



Pour accompagner le titre "Changing", une vidéo en animation dévoile ses atours, créée par Yoni Goodman, Maayan Shinar et Sefi Gayego qui leur a valu plusieurs prix internationaux.