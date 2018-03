Allemagne: La nouvelle coalition démarre dans la confusion

C’est aux propos de son nouveau ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer, président du parti conservateur bavarois CSU, qu'Angela Merkel a réagi publiquement. "L’islam ne fait pas partie de l’Allemagne. L’Allemagne est marquée par le christianisme. Le dimanche chômé, les jours fériés chrétiens et les rituels comme Pâques, la Pentecôte ou Noël, eux, en font partie" , a déclaré celui qui est aussi en charge des questions de Heimat ("patrie").



Quelques heures plus tard, Angela Merkel a profité de la conférence de presse organisée à l’occasion de la venue du Premier ministre suédois pour contredire Horst Seehofer. "Quatre millions de musulmans vivent en Allemagne. Ils font partie de l’Allemagne, et leur religion, l’islam, fait partie de l’Allemagne tout autant qu’eux" , a-t-elle affirmé.