Animeitid, sorcier électro

Chez eux, l'émotion prime autant que l'envie de rendre l'électro animale, les pulsations électroniques hypnotiques et tribales. Le groupe combine avec originalité des éléments d'electronica, de trip hop, de hip-hop et de magie noire.



Animeitid regroupe quatre personnalités, quatre formations musicales, rassemblées par un goût des sonorités exotiques et des musiques sacrées: guimbarde, didgeridoo jouées par Adèle... accompagnées des voix d'Ophélie et d'Évangéline, des productions électroniques de Marc.