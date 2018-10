Anne Paceo évolue vers le rock

"Bright Shadows" est attendu pour le 25 janvier 2019 avec du pop bleuté, soul velouté, salves électriques, subtils motifs minimalistes et même quelques effluves ouest-africaines…



La compositrice sensible, éternelle contemplative, narre tout au long de l'album des récits salvateurs autour de thématiques qui l’habitent et l’accompagnent. Avec 6 disques à son actif, Anne Paceo se joue des codes et des styles, mettant un point d’honneur à briser les frontières et rechercher des alchimies très particulières entre les musiciens qui composent ses groupes.