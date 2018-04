Au bout de la nuit avec "Coco Jam"

C’est un tour du monde des rythmes et des danses qui t’attend: du rock thaïlandais, de l’afro-beat coupé/décalé, une secousse brésilienne, un kuduro home-made…



Préparez vos parents pour ce concert: vous aurez besoin de vos chaussures les plus confortables et de vos vêtements les plus extravagants! Bo Bun Fever c’est aussi une grande fête costumée et participative avec des surprises, des confettis et bien sûr des musiciens déchainés et intrépides…



Leurs concerts sont une machine à voyager dans le temps enrichie aux confettis et aux jus multi-fruits. La pulsation rythmique est endiablée, le mélange des genres psychédélique. Seule promesse: vous ressortez changés de ce concert fleuve, vos points de vie augmentés!

A noter que l'album est sorti le 31 mars 2018.