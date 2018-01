Bienvenue dans le "Nyusu Show"

Le "Nyusu Show" est un "Magazine quotidien de 13 minutes dédié à la pop-culture asiatique sous toutes ses formes. (…) L’émission fait le tour de l’actualité mangas, animés, musique (k et j-pop), cosplay, salons et conventions, et s’intéresse à tous les événements en rapport avec la pop culture asiatique" .

Voilà comme J-One, une chaîne de télévision française dédiée aux animés et à la culture asiatique, présente son émission phare. Et elle ne vous ment pas sur la marchandise. La rédaction se mobilise tous les jours afin de coller au mieux à l’actualité et vous parler de celle des créations dont vous pouvez déjà profiter en France mais aussi de ce qui n’est encore sortie qu’en Asie.



Pour les non-initiés il faut savoir que la musique k-pop représente la musique pop coréenne et la j-pop, la musique pop japonaise. Notons que la rédaction ne s’arrête pas qu’à ces pays, car la musique pop chinoise et certains artistes d’autres pays de cette région du monde sont parfois évoqués. Le cosplay, lui consiste à jouer le rôle d’un personnage de la culture pop en imitant costume, cheveux et accessoires. Cela donne lieu à des concours.

Le magazine nous fait aussi découvrir la création cinématographie, à la fois le cinéma populaire mais aussi celui que l’on appelle en France le cinéma d’auteur. Il est aussi question de drama, les séries à la sauce asiatique qui ont un quelque chose d’apparenté à celles d’AB production.



La réussite du magazine doit beaucoup à sa présentatrice Marie Palot, animatrice passionnée, captivante, qui sait donner un ton léger et convivial à l’émission qu’elle porte. Une deuxième personne est d’un apport important à la quotidienne, David Zavaglia, le reporter permanent du "Nyusu Show" au Japon qui nous fait découvrir chaque jour des événements culturels à Tokyo et dans ses alentours.



Alors pour les fans et les curieux, rendez-vous chaque soir sur J-One dans le "Nyusu Show" afin de faire le plein de pop-culture asiatique.