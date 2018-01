"Burning Game", jeu brûlant

Sobre et sans artifices, le groupe sculpte une musique évolutive où le blues rugueux rencontre "l’électro haute-couture". Inspiré par le mouvement lo-fi, les Kids font vivre dans leurs textes ces hommes et ces femmes dont la misère sociale a modelé l’exclusion. Shuffles blues, guitares rageuses et nappes électro, décor lo-fi et esthétique vintage, No Money Kids taillent dans le vif, de manière frontale, animale.



Le nouveau clip du groupe met en image l'un des titres les plus récréatifs du dernier album, "Burning Game", lequel laisse découvrir une nouvelle facette d'un album qui rencontre tous les suffrages en France et outre-Atlantique.