Cameroun: une fête de l'unité dans la désunion totale

C’est sous très forte escorte que le gouverneur de la région du Nord-Ouest Adolphe Lele Lafrique est arrivé à la place des fêtes de Bamenda à Commercial Avenue dans le but de présider la cérémonie de défilé militaire et civil qui marque cette fête nationale du Cameroun. Après avoir reçu de nombreuses menaces d’attaques de la part des séparatistes armés lors de cette journée, les autorités ont pris la décision de bouclé la ville et de sécuriser le lieu où la cérémonie allait avoir lieu. Suite à ces menaces les habitants n’ont pas répondu positivement à l’invitation du gouverneur de se rendre sur le lieu ou allait avoir lieu le défilé. Certains évoquent les représailles par la suite de la part des séparatistes. C’est pour cette raison que ces derniers ont préféré ne pas venir voir ce défilé. On aura donc assisté à un défilé militaire avec toute les forces présentes sur le champs de cette bataille dans la partie anglophone du Cameroun, la gendarmerie, la police, le Bataillon d’intervention rapide (BIR), le corps d’élite de la gendarmerie et de la police. Peu d’élèves se sont présentés pour le défilé civil, de sources sures des étudiants de l’Université de Bamenda ont été forcés par leurs responsables de venir défiler sous peine d’expulsion, tandis que les fonctionnaires de tous les ministères présents dans la ville ont été aussi obligés de venir défiler pour combler ce déficit. C’est d’ailleurs sur très forte escorte de la gendarmerie que ces étudiants et élèves ont été amenés sur le site puis ramenés dans leurs secteur respectifs. C’est donc une population qui a répondu aux abonnés absents lors de cette fête du 20 mai à Bamenda, et une Place des Fêtes hyper-militarisée qui a vu passer une parade qui n’aura pas été du goût de certains.