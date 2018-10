Cécile McLorin Salvant chante l'amour en duo

Après le double album live "Dreams and Daggers", enregistré en trio ou en quartet, c'est en duo que la chanteuse franco-américaine a choisi de graver son nouvel album "The Window".



Cécile McLorin Salvant a fait appel à son complice le pianiste et compositeur de la Nouvelle-Orléans Sullivan Fortner auteur de deux albums et vu aux côtés d'artistes comme Roy Hargrove, Étienne Charles, Ambrose Akinmusire ou John Scofield.



Tout au long des 17 titres de l'album le tandem explore et prolonge la tradition du duo piano-voix. On découvre un premier titre avec "The Peacocks".