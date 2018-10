Ces immigrés qui font (aussi) l'histoire de France

Sous forme de témoignages d'inconnus et de personnalités publiques, ici on donne la parole à ces immigrés, enfants et petits-enfants d'immigrés qui font aussi l'histoire de France.



A la naissance de la IIIe République et suite au double traumatisme des deux guerres face à l'Allemagne l'idée d'une nation unifiée naquit. Il devient important de construire une véritable nation aux valeurs communes. On fait d'ailleurs du 14 juillet la fête nationale. Par la suite, l'idée que tous les Français y compris les immigrés se sentent Français devient une priorité ainsi la loi créée "le droit du sol" qui consiste à permettre à toute personne née en France de demander la nationalité française. L'assimilation entre la culture d'origine et celle du pays d'accueil est considéré comme une force, riche de par sa diversité. L'académicien Henri Troyat d'origine russe résume sa vie d'enfant immigré en disant "je changeais de pays entre l'école et chez moi" . Pour l'anecdote, en 1925, le premier "bébé Cadum", plus beau bébé de France est juif de père roumain et de mère polonaise.



Que serait la France sans l'immigration? En France, on compte 1/4 des français descendants d'immigrés, " tous ces acteurs, ceux d'ici mais aussi ceux venus d'ailleurs" . De Pologne, d'Italie, du Maroc, d'Arménie ou encore du Cambodge pour se battre aux côtés de la France, reconstruire le pays et participer à l'économie nationale.



Des témoignages touchant comme celui de Michel Drucker dont le père, Abraham est arrivé de Roumanie en 1925, Michel Cymes et ses grands-parents émigrés de Pologne en 1922 ou encore Youri Djorkaeff, l'ancien footballeur qui évoque aux côtés de son père, son grand-père cosaque engagé dans l'armée du Tsar qui fût contraint de fuir le communisme en 1926.



Le documentaire ne manque pas de relater les périodes noires de l'histoire sur fond de crise économique et sociale. Évoquant les stigmatisations, la xénophobie voire le racisme dont le témoignage de Pascal Légitimus est un excellent exemple. Il raconte l'histoire de son arrière-grand-père originaire de Guadeloupe, premier député noir en France qui fût surnommé le singe.



A l'heure où la question migratoire fait débat et où la xénophobie est en montée en Europe, ce documentaire propose un regard essentiel sur notre histoire.