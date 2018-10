Chanson à la Une - Je m'voyais déjà, par Charles Aznavour

A dix-huit ans j'ai quitté ma province

Bien décidé à empoigner la vie

Le cœur léger et le bagage mince

J'étais certain de conquérir Paris



Chez le tailleur le plus chic j'ai fait faire

Ce complet bleu qu'était du dernier cri

Les photos, les chansons et les orchestrations

Ont eu raison de mes économies



Je m'voyais déjà en haut de l'affiche

En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait

Je m'voyais déjà adulé et riche

Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient



J'étais le plus grand des grands fantaisistes

Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout

Je m'voyais déjà cherchant dans ma liste

Celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou



Mes traits ont vieilli, bien sûr, sous mon maquillage

Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort

Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge

Mais j'ai des idées, j'connais mon métier et j'y crois encore



Rien que sous mes pieds de sentir la scène

De voir devant moi le public assis, j'ai le cœur battant

On m'a pas aidé, je n'ai pas eu d'veine

Mais au fond de moi, je suis sur d'avoir du talent



Ce complet bleu, y a trente ans que j'le porte

Et mes chansons ne font rire que moi

J'cours le cachet, j'fais du porte à porte

Pour subsister j'fais n'importe quoi



Je n'ai connu que des succès faciles

Des trains de nuit et des filles à soldats

Les minables cachets, les valises à porter

Les p'tits meublés et les maigres repas



Je m'voyais déjà en photographie

Au bras d'une star l'hiver dans la neige, l'été au soleil

Je m'voyais déjà racontant ma vie

L'air désabusé à des débutants friands de conseils



J'ouvrais calmement les soirs de première

Mille télégrammes de ce Tout-Paris qui nous fait si peur

Et mourant de trac devant ce parterre

Entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs



J'ai tout essayé pourtant pour sortir de l'ombre

J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et d'la fantaisie

Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre

Ce n'est pas ma faut' mais cell' du public qui n'a rien compris



On ne m'a jamais accordé ma chance

D'autres ont réussi avec un peu de voix mais beaucoup d'argent

Moi j'étais trop pur ou trop en avance

Mais un jour viendra je leur montrerai que j'ai du talent



