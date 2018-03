Cinéma: Touchante "Lady Bird"

La jeune cinéaste nous invite à suivre un récit initiatique drôle et original. Son personnage principal tourmenté ne manque pas de fantaisie et la jeune actrice qui l’incarne, Saoirse Ronan, joue une composition convaincante. À 23 ans, après 10 ans de carrière et de prestations remarquées dans des films comme "Lost River" de Ryan Gosling ou plus récemment "Brooklyn" de John Crowley, Saoirse Ronan continue de se révéler. La naïveté mais aussi la détermination de cette Lady Bird sonnent juste, tout comme les seconds rôles de la comédie. En première ligne sa mère dont le rôle est tenu par Laurie Metcalf que l’on peut retrouver dans la série "The Big Bang Theory" ou elle tient aussi un rôle de maman, celle du célèbre Sheldon Cooper.



Si ce film indépendant n’est effectivement jamais loin de Woody Allen ou de Sofia Coppola, l’écriture de la réalisatrice a toutefois sa singularité et le rendu ne manque pas d’authenticité, que ce soit sur les vents contraires de l’adolescence et du début de l’âge adulte, que sur certains rapports familiaux. C’est une entraînante première œuvre, un coming of age movie d’auteur. Greta Gerwig s’est déjà révélée être une remarquable actrice par ses choix de films et la justesse de ses interprétations, elle se révèle maintenant comme une cinéaste éclairée. Quel talent!



* "Lady Bird" a reçu deux Golden Globes en 2018, celui de la meilleure comédie et celui de la meilleure actrice dans une comédie pour Saoirse Ronan.