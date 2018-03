Dans le jardin de Deng Guoyuan

S’il a d’abord peint et sculpté des œuvres liant tradition et modernité comme beaucoup de ses contemporains, Deng Guoyuan va plus loin et se consacre, depuis les années 1990, à la création de... jardins.

Les deux "Noah’s garden" - le deuxième a été présenté à la biennale de Singapour en 2016 - sont des symboles forts, aux détails subtils. Chaque élément y a sa place et sa fonction, et crée un ensemble, à première vue, harmonieux. Pénétrer dans le "Noah’s garden II", c’est plonger dans un monde brillant, coloré et surprenant. La structure en mouvement et entièrement composée de miroirs, renforce l’effet d’un espace infini, et insuffle à celui qui le traverse une sensation de frénésie. Plantes multicolores, fleurs variées et disproportionnées, formes curieuses… l’œil glisse de surprise en surprise.

On pense inévitablement au célèbre livre de Lewis Caroll "Alice au Pays des Merveilles" dans lequel les choses, les êtres, l’environnement tout entier viennent à se métamorphoser. Dans l’installation de Deng Guoyuan, le temps ralentit, le tourbillon joyeux généré par les miroirs se transforme en un labyrinthe, l’œil se pose sur les détails et commence à les disséquer. La plante de "Taihu" est récurrente dans la peinture et calligraphie traditionnelle chinoise; si on en devine la forme si particulière, on ne peut que remarquer l’étrange peinture qui la recouvre, comme la plupart des éléments dits "naturels". Les plantes, insectes et pierres sont ici réalisés en résine, à la différence du premier "Noah’s garden" où tout était "réel", et sont recouverts de peinture à carrosserie de voiture (un des éléments polluants de l’époque).