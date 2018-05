Découverte à découvert

Ce n’est pas le titre d’une de ces comédies dont le cinéma français a périodiquement le secret… Mais une allusion à un fait qui a eu lieu samedi 5 mai 2018 au Palais de Tokyo à Paris. Il a reçu 161 visiteurs dans le plus simple appareil venus voir l'exposition "Discorde, fille de la nuit" dans ce temple de l’art moderne et contemporain. Principalement des 18-34 ans et en majorité des femmes nées entre 1990 et 2000, on notait aussi la présence de familles avec enfants. Les places, gratuites, étaient disponibles en ligne et sont parties en une matinée.



Pour Cédric Amato, vice-président de l’ANP, Association des naturistes de Paris, fondée en 1953 et qui compte 415 adhérents, "Une première dans la capitale, une première en France. C’est le Palais de Tokyo qui nous a contactés pour mettre en place cet événement" . "Quelle journée inoubliable. Une nouvelle page s'ouvre pour le naturisme" , a tweeté l'ANP. Laquelle ajoute en se réjouissant: "Quel moment incroyable, quel succès! Les mentalités changent et la pratique du naturisme se banalise" .



Ces visiteurs peu habituels répartis en six groupes sont entrés deux heures avant l'ouverture normale du musée. Ils étaient guidés par des médiateurs culturels de l'établissement en complet. La visite s’est terminée avec un verre de l’amitié pris toujours dans le plus simple appareil sur les toits du palais de Tokyo.