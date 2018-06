Deux et rien de plus pour nous plaire

Basé à Tournai en Belgique, ce duo instrumental se compose du pianiste Antoine Flipo (Uncle Waldo, Gustave Brass Band) et du batteur Martin Grégoire (Perils Of Penelope, Rince-Doigt). Ils ont appelé leur premier Ep "Deux", comme l'alliance et la symbiose qui unit ces deux musiciens virtuoses.



Influencé par des artistes de jazz moderne comme GoGo Penguin, BadBadNotGood autant que par la musique électronique de Jon Hopkins et Floating Points, Glass Museum tisse une musique à la fois dynamique, lyrique, et mélancolique, emmenant l’auditeur dans un univers fragile où piano et batterie s’entrechoquent avec autant de grâce que d’énergie.

Le duo redéfinit l’expérience live et démontre le pouvoir émotionnel de la musique instrumentale en associant maîtrise technique et plaisir pur du jeu. "Deux" pousse la dualité du combat piano-batterie dans ses retranchements.