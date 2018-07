Doit-on régulariser les drogues pour mieux contrôler?

" On a des outils de réduction des risques pour la consommation de drogues... " Plusieurs associations en France et ailleurs savent très bien gérer les addictions et sensibiliser aux dangers des drogues. Elles opèrent sur le terrain depuis longtemps, distribuant prospectus informatifs, seringues propres, roule-ta-paille, etc. Leurs objectifs: éviter la propagation de maladies et identifier les usagers qui ont besoin de soins. Leur rôle est crucial mais leur travail est rendu difficile par l'illégalité du cadre dans lequel elles évoluent.



" Lorsqu'on me demande s'il y aurait plus de consommateurs si on légalisait des drogues, je réponds oui. Il y aurait certainement plus de consommateurs, mais ils consommeraient avec plus de sécurité. Au final, ce serait moins coûteux pour la santé publique ".