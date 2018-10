Dowdelin invente l'afro-futurisme

Formé en 2016 suite à la rencontre de David Kiledjian et de la chanteuse Olivya, plus tard rejoints par Raphaël Philibert, le trio Dowdelin aborde les thèmes propres aux cultures afro-caribéennes, dans un registre musical afro-américain et véhiculé en langue créole. Une configuration linguistique et musicale rare, là où l’anglais prédomine dans l'interprétation de musique actuelle, là où rythmes traditionnels et composition appartenant à une période précise sont indissociables de la langue créole.

Dowdelin décloisonne le verbe des îles et le laisse librement évoluer dans l’espace et le temps, lui donnant la possibilité de dépeindre des paysages actuels, aborder des problématiques d’ici et évoluer sur des sons d’ailleurs…

On le découvre avec le titre "Laissé Mwen".