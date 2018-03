Du swing à revendre

Ça swing, ça groove, ça sample… ça communique une énergie redoutable et une furieuse envie de bouger!



Cette formation originale est le fruit de la rencontre et de l’expérience de quatre musiciens confirmés. Ces dix dernières années Clément Royo (machines, programmation, percussions, guitare), Aurélien Mourocq (clarinette, chant), Armand Delaval (contrebasse électrique) et Gabriel Bonnin (violon, programmation) ont parcouru la France et l’étranger, notamment au sein de plusieurs groupes de musique swing et nomades (Les Voleurs de Swing, Les Noces Gitanes, Martine on the Beach, Le Gipsy Jukebox, Eldorado, Fingers in the Swing).