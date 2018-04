États-Unis: NRA, le lobby tout puissant à l’épreuve de la rue

Aux États-Unis, plus de 15.000 personnes sont mortes par arme à feu en 2017. Si les États-Unis ont longtemps fermé les yeux sur ces tragédies, le pays semble enfin faire un pas vers un encadrement plus strict des armes à feu, un droit toujours inscrit dans le deuxième amendement de la constitution américaine. Après avoir proposé d’armer les professeurs d’école, Donald Trump a proposé, face à la gronde citoyenne d’une telle décision, de renforcer les contrôles des nouveaux acquéreurs d’armes à feu. "La NRA a un grand pouvoir sur vous. Elle a moins de pouvoir sur moi. Je n’ai pas besoin d’elle" , déclarait paradoxalement le président qui se déclarait il y a un an "ami" avec cette organisation.



Si le pays rencontre autant de difficultés à encadrer cette loi constitutionnelle malgré l’avis favorable de la majorité de l’opinion publique (66% des Américains se disent en faveur d’une loi plus restrictive selon un sondage réalisé par un institut américain), c’est qu’il fait face au grand pouvoir du lobby des armes, la National Rifle Association (NRA). Présentée comme la plus puissante organisation d’influence au monde, la NRA a réussi au fil des années à s’implanter sur l’ensemble du territoire pour y développer un réseau puissant et efficace.