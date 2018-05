Jusqu’au 6 janvier 2019, l’exposition "Peintures des lointains" au musée du quai Branly évoque la colonisation vue par les artistes. Environ 200 œuvres inédites de quelque 140 artistes, réalisées entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, sur les 500 que comporte le fonds, achetées ou reçues en don. Une restauration a parfois été nécessaire pour des œuvres longtemps conservées dans des réserves. Cette exposition est une nouveauté pour un musée plus spécialisé dans les arts premiers d'Amérique, d'Afrique ou d'Océanie que dans les peintures d’artistes occidentaux.



Sarah Ligner, responsable de l’unité patrimoniale Mondialisation historique et contemporaine de l’établissement et commissaire de l’exposition, indique que "ces œuvres, tableaux, aquarelles, dessins proviennent du fonds graphique du musée, inauguré en 2006" . Elle précise: "C’est une collection qui est longtemps restée en marge et peu valorisée du fait de son passé colonial. Au moment de la décolonisation, elle a été largement remisée en réserve. Elle n’a commencé à être réétudiée qu’au début des années 1980" .



Cette collection peu connue a commencé à se constituer lors de l’Exposition coloniale internationale de Paris tenue du 6 mai au 15 novembre 1931. Le maréchal Lyautey en était le commissaire général et elle a attiré quelque 8 millions de visiteurs, à la Porte Dorée, en lisière du Bois de Vincennes, sur 110 hectares. Puis elle a été accueillie au musée des Colonies devenu en 1935 celui de la France d’Outre-Mer. En 1960, ce dernier se transforme en Musée des Arts africains et océaniens puis en Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie en 1990 grâce à André Malraux. Sarah Ligner ajoute que "les œuvres ont alors rejoint le musée du quai Branly, inauguré en 2006" . Certains dessins de l’exposition proviennent aussi du musée de l'Homme installé depuis 1937 au Palais de Chaillot.



On aura bien compris qu’il ne s’agit nullement d’exalter le temps des colonies ni d’en avoir la nostalgie et le musée du quai Branly tient à faire remarquer qu’à travers cette collection, c’est aussi l’histoire d’une rencontre avec "l’Autre et l’Ailleurs" qui est évoquée, et qu’on suit l’évolution du regard artistique porté sur cette épisode historique. D’abord, l’exotisme pur qui n’évite ni les clichés ni les fantasmes, avec parfois des artistes qui n’avaient jamais quitté la France… Puis, les études ethnographiques progressant, le regard se fait plus réaliste. Les artistes exposés sont très divers, beaucoup peu connus ou tombés dans l’oubli mais aussi Matisse parti à Tahiti en 1930, Gauguin ou Émile Bernard qui a séjourne quelques année en Égypte.

Le visiteur est accueilli par deux immenses toiles qui donnent presque le ton de l’époque: "Principales exportations d‘origine végétale", commande faite vers 1930 à Michel Georges Dreyfus, dit Géo Michel. L’exposition s’organise autour de trois thèmes, "Séduction des lointains", "Altérité plurielle" et "Appropriation des lointains". On trouvera de nombreuses scènes de ports, rien d’étonnant à une époque où le transport maritime est le seul utilisé et c’est un lieu de rencontre de différents peuples; de déserts et d’oasis peints en Algérie, en Égypte et au Proche-Orient; puis plus tard des scènes extrême-orientales; de nombreux portraits tels ceux de Pierre Savorgnan de Brazza dus à deux peintres ou celui d'un bourgeois malgache de Louis Raoelina. Sans oublier Jeanne Thil qui a peint une série de neuf grandes toiles représentant chacune une colonie française. Une salle est consacrée aux laques de Jean Dunand, dont l’extraordinaire Tigre à l’affût, restaurées grâce au mécénat de la Fondation François-Sommer.



On pourra penser que dans cette exposition beaucoup de représentations sont complaisantes, idéalisées et parfois bien éloignées de la réalité de ce qu’a été la colonisation. Aussi est-il bon de rappeler une déclaration de Sarah Ligner "ce que ces peintures ne disent pas, c’est que des milliers d’hommes sont morts dans des conditions terribles, exploités sur ces chantiers" .