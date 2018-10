Expo Alphonse Mucha

Suite à l'indépendance de la Tchécoslovaquie, il va créer les vitraux de la cathédrale Saint-Guy à Prague ainsi que les timbres-poste et les billets de banque.

En 1939, les Allemands font leur entrée dans Prague, la patrie de Mucha perdra son indépendance. Franc-maçon, artiste et personnalité aux opinions politiques affichées, il est arrêté par la Gestapo. Souffrant de pneumonie, Mucha décède peu après le 14 juillet 1939 à Prague.



"Le but de mon travail ne fut jamais de détruire, mais de créer, de construire des ponts, car nous devons vivre dans l'espoir que l'humanité va se dessiner ensemble et que plus nous nous comprenons mutuellement et plus cela adviendra facilement."