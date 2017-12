Expo "Contemplations"

Toutes ces œuvres à l’iconographie variée ont été préalablement restaurées et sélectionnées pour leur qualité artistique; elles sont représentatives de l’évolution de la peinture religieuse allant des petits formats aux réalisations majestueuses et imposantes des retables. Il s'agit des tableaux de peintres allant de Ribera à Jordaens, Le Nain, Vignon, et l’artiste breton François Valentin.

Tous ces artistes sont souvent restés anonymes malgré la grande qualité de leurs peintures; elles sont aujourd’hui offertes à la "Contemplation" du public.