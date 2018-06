Expo "Corot et ses modèles"

Corot se cantonne d'abord aux membres de son entourage familial ou amical; puis il fit appel à des modèles professionnels. Corot utilise aussi ses esquisses italiennes pour recréer de nouveaux motifs et faire poser ses modèles en atelier après leur avoir fait revêtir divers costumes et accessoires: un luth, un tambourin, une faucille, cruche, afin que le modèle bouge, car disait-il: "mon but est d’exprimer la vie et il me faut un modèle qui remue".



En Italie, Corot peint Marietta, un nu allongé inspiré de la Grande Odalisque d'Ingres dont il reproduira la pose dans d'autres tableaux en y ajoutant des figures mythologiques pour amoindrir le caractère érotique pour l'époque du nu.