Expo "Gauguin l’Alchimiste"

"Ma résolution est bien prise. Madagascar est encore près du monde civilisé. Je vais aller à Tahiti et j'espère y finir mon existence. Je juge que mon art que vous aimez n’est qu’un germe et j'espère là-bas le cultiver pour moi-même à l’état primitif et sauvage. J'emporte en photographies, dessins, tout un petit monde de camarades qui me causeront tous les jours" Gauguin à Odilon Redon, 1890.

"Avec un peu de boue, on peut faire du métal, des pierres précieuses, avec un peu de boue et aussi un peu de génie! N'est-ce point donc là une matière intéressante?" Gauguin "Notes sur l'art à l'exposition universelle", 1889.

"Ce que je désire c'est un coin de moi-même encore inconnu" . Gauguin à Émile Bernard, 1889.