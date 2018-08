Expo "L’or des pharaons"

L'or est en effet un symbole de puissance de par sa couleur et de par sa brillance assimilée au dieu soleil Râ. D'autre part l’or et l'argent par la pérennité de leur structure revêtent un caractère d’éternité, un élément primordial dans la philosophie des Égyptiens soucieux de leur éternité.

Dans l'Antiquité, les gisements d'or étaient abondants dans les veines de quartz des montagnes du Sud-Est du pays; l'Égypte devenant une sorte d'eldorado aurifère et un enjeu de conquête.

L'or réunit toutes les qualités: richesse, éternité, mais à l'époque pré-antique l’argent était aussi un matériau encore plus rare et donc d'une valeur supérieure que l’or. L'Égypte ne possédant pas de mines d'argent l'importait de Grèce ou de Libye. Les parures et incrustations en argent sont un signe d’immense richesse.

De plus, dans une société qui ignorait la monnaie et pratiquait le troc, l'or possédait une valeur marchande nécessaire au commerce.