Expo "Nous et les autres"

Nous sommes en 2018 et, alors qu'un grand nombre semble pourtant promouvoir le vivre ensemble dans nos sociétés, le racisme y reste toujours présent de façon plus ou moins latente.

Devenu un sujet tabou au fil du temps, il n'en reste pas moins un fléau aux milles visages. Revenu au cœur des débats ces dernières années, notamment à cause du triste record de personnes noires désarmées tuées par la police aux États-Unis, il est loin d'être un phénomène endémique au pays de l'oncle Sam.



L'exposition "Nous et les autres" arrive donc à point nommé, dans un climat où les tensions raciales semblent de nouveau s'accroître et où la notion même de "races" est remise en question.

Qu'est-ce que le racisme? Qu'est-ce que la race? Des questions auxquelles tentent de répondre le département de l'Hérault et le Musée de l'Homme. Tout cela en proposant une exposition à la fois citoyenne, culturelle et scientifique.



Cette collaboration inédite a donné naissance à un parcours ludique et interactif où un sujet aussi sensible est abordé de façon dynamique et digeste.

Le visiteur est invité à parcourir un espace divisé en trois grandes parties: "Moi et les autres", "Race et Histoire" et "État des lieux actuel".

Le racisme et le concept de préjugé y sont disséqués et déconstruits tout du long, amenant ainsi une réflexion sur un système de pensée toxique s'étant durablement ancré au fil des siècles.