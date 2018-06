Expo "Rodin: La sculpture au cœur"

La collection permanente de plusieurs centaines d’œuvres de Rodin est présentée sur les deux étages du musée en suivant un parcours chronologique permettant de découvrir successivement l'homme au nez cassé, l'âge d’airain, l'éternel printemps, le baiser et la danaïde.

Les empreintes des mains de Rodin semblent être encore fraîches dans le bronze, les corps sont travaillés de multiples sinuosités, les visages affichent les marques du temps et des épreuves.

"Est laid dans l'Art ce qui est faux, ce qui est artificiel, ce qui cherche à être joli ou beau au lieu d'être expressif, ce qui est mièvre et précieux, ce qui sourit sans motif, ce qui se manière sans raison, ce qui se cambre et se carre sans cause, tout ce qui est sans âme et sans vérité, tout ce qui n'est que parade de beauté ou de grâce, tout ce qui ment..."