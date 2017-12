Expo Saâdane Afif

Saâdane Afif est un artiste français considéré comme étant l'un des plus talentueux de sa génération. Son art s'inspire et s'appuie notamment sur l'univers de la musique, de la scène et des arts visuels. Sa singularité réside dans le fait que son œuvre est en constant mouvement. Il a en effet choisi de miser sur les différentes possibilités d'interprétations susceptibles de découler d'une seule et même œuvre. Il pratique ainsi "l'art de la traduction" , qui le mène à passer d'une discipline à une autre.



Entre sculptures, affiches et paroles de chansons, l'exposition "Là-bas" plonge le public dans l'univers unique de Saâdane Afif. Elle devient, dans un même temps, un lieu propice à l'appréciation d'un processus artistique complexe.