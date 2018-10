Expo "Valerio Adami, ligne(s) de vie"

Les tableaux de grands formats exposés (plus de 3 mètres) sont judicieusement accompagnés du dessin préparatoire au crayon où l'on peut admirer le tracé net de l'esquisse. Sur certaines toiles, Adami calligraphie un mot, une citation reflétant l'œuvre, le cadre du tableau lui-même se prête aussi à l'inscription de mots choisis.

Adami expliqua: "Je voudrais qu’on puisse utiliser en peinture aussi des mots de prose et de poésie et définir mon travail comme une peinture en prose. L'élan narratif est essentiel. Mais la forme modifie mes convictions et mes doutes, de même qu'une ligne courbe ou brisée infléchit le discours" .

L’exposition s’articule autour de trois thèmes majeurs: mythes et métamorphoses avec notamment le tableau "La montée de l’Acropole" et d'autres thèmes italiens; intimités avec le tableau "Anagrammi" où il exprime les relations hommes/femmes; portraits avec de grandes figures de l’histoire mondiale avec les portraits de Derrida, Freud, Nietzsche et Verdi.