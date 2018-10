Expo "Zao Wou-Ki: l'espace est silence"

"Les gens croient que la peinture et l'écriture consistent à reproduire les formes et la ressemblance. Non, le pinceau sert à faire sortir les choses du chaos" , expliquera Zao Wou-Ki.



L'épreuve sentimentale de la rupture avec sa première épouse Lan Lan début 1957 l’incite à voyager et à parcourir le monde; son périple le conduit aux États-Unis, au Japon et à Hong Kong où il rencontrera celle qui deviendra sa deuxième épouse Chan May Kan. Puis, la découverte de l’œuvre de Paul Klee en Suisse l'influencera profondément.