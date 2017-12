Familie Flöz présente "Hotel Paradiso"

A l'Hotel Paradiso, le chemin vers le ciel fait traverser l'enfer. Les événements fantasques se produisent dans la petite entreprise familiale dans la montagne jouissant d’une longue tradition respectable et ménagée avec difficulté par la mère de la famille. Dans une atmosphère mystérieuse et insolite, le cuisinier découpe tout ce qui se présente sous sa scie, la femme de chambre vole les clients, pendant que le fils de la propriétaire ne rêve que du grand amour… Après la mort du propriétaire de l’hôtel, tout semble voler en éclats, et ce n’est qu’à grands coups de cannes que la mère tente de rétablir l’ordre...



La grande originalité de la Familie Flöz - que l’on retrouve à chacune de leur nouvelle pièce - tient à la façon dont les acteurs nous font ressentir des émotions sans que l’on voit jamais leurs visages. En effet, la salle passe sans arrêt de l’hilarité générale à une grande tendresse pour des personnages toujours très attachants. C’est un réel jeu de corps et de poésie qui se déploie sur scène, grâce notamment au talent des comédiens qui, sans mot dire, donnent vie à des masques aux expressions figées.



La Familie Flöz débarque en France avec l’un des chefs-d’œuvre les plus mordants et délirants de la compagnie. Il sera joué pour la première fois à Paris du 16 janvier 2018 au 4 février 2018 sur les planches de Bobino.