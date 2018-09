Faon Faon fait tourner les têtes

Faon Faon vient de Bruxelles. Fanny et Olympia fusionnent leurs voix et leurs voyelles pour livrer une musique hybride aux sonorités pop, hip-hop et électro. Elles créent ainsi leur propre monde en livrant une musique fraîche et sensible.



Chez Faon Faon, les voix s’enlacent et se délassent, s’amusant d’un rien, riant de tout, les deux filles tissent le futur d’une chanson française sans complexe.