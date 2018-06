Organisé par l'association Champ Libre, le Festival des Architectures Vives est de retour dans la ville soleil pour une 13e édition.

Depuis 2006, au mois de juin, plusieurs œuvres insolites prennent d'assaut les cours d'Hôtels particuliers du centre montpelliérain. L'occasion pour les visiteurs de découvrir ces lieux emblématiques, habituellement fermés au public. Le circuit proposé vise d'ailleurs à initier le plus grand nombre à l'architecture et au patrimoine contemporain de l'Écusson.



Plus qu'une balade artistique, le festival est aussi l'occasion de mettre en avant le travail d'une nouvelle génération. Chacune des installations est créée par des équipes de jeunes architectes, nationales et internationales. Cette année, dix d'entre elles ont travaillé autour du thème SENcity, questionnant l'apport massif des nouvelles technologies et leur impact sur la ville. Cette thématique s'inscrit dans le cadre du Knowledge Alliance for Advanced Urbanism, un projet européen porté par Erasmus+. Son but? Encourager, entre autres, l'innovation dans l'enseignement supérieur. Cela passe essentiellement par une collaboration annuelle avec différentes universités. Pour cette nouvelle édition, c'est l'École Technique Supérieure d'Architecture de Gênes qui est invitée à participer au festival. Elle présentera, elle aussi, une installation éphémère en accord avec le thème.



Cette année, le FAV renforce son investissement pédagogique. Dans le cadre du programme "Éducation artistique et culturelle", il propose un nouveau projet innovant: la collaboration entre 13 étudiants de l’ENSAM (École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier) et 4 classes de quatre écoles primaires montpelliéraines. L'objectif? Permettre aux élèves de se constituer une culture personnelle, riche et cohérente, de développer et renforcer leur pratique artistique, de rencontrer des artistes et fréquenter des lieux culturels.

Cette association insolite donne ainsi naissance à des installations présentées dans la cour Soulages du Rectorat de l’Académie de Montpellier.



Laissez-vous porter par l'énergie singulière de ces différentes œuvres, souvent interactives. Participez, découvrez et votez pour votre création favorite!