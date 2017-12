Flox envoûte avec "Taste of Grey"

C’est lors d’un voyage à la Réunion, dans le cirque de Mafate, endroit reculé de l’île accessible uniquement à pied que s’est matérialisé le nouvel album et ce titre ou la couleur symbolise la mise en danger, l’envie de retrouver le feu ardent de la créativité. "Taste of Grey" est aussi un clip à découvrir, le deuxième du nouvel album, après le "High Rope feat Naâman" qui compte plus de 500.000 vues. Le clip est une invitation à la contemplation, quelque part entre le graphisme, l’art contemporain, la performance.



Dans la continuité du succès de Naâman sur la scène française, Flox revoit les codes du reggae d’un œil plus moderne. Entre le roots et l’électro, ce "nu-reggae" est un style magnifiquement manié par Florian Gratton, qui nous parle de d’authenticité et d’honnêteté envers soit même, dans son nouvel album. Un titre, un voyage, une rencontre, une couleur: le gris.